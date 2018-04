Pezão assina documento permitindo construção de arena na Gávea

Termo de regularização permite que clube construa uma arena multiesportiva em sua sede

Na manhã desta quinta-feira (12) o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, assinou o termo termo de regularização da cessão de uma área, localizada na sede do clube, na Gávea, para a construção de uma arena esportiva multiuso. O documento também permite que sejam construídas academias e áreas de entretenimento no local.



"O Flamengo vinha, há muitos anos, solicitando autorização ao governo do Estado para construção, no terreno da sede, de uma arena mais moderna e de outros equipamentos. Fico feliz de poder atender esse pleito antigo do clube, que tem sido um parceiro do Estado nos projetos sociais, através de atividades esportivas para crianças e jovens do entorno. Tenho certeza que virão outras parcerias", declarou o governador.



A ideia do clube é construir uma arena para 12 mil pessoas no local, para abrigar jogos de basquete, vôlei, futsal e outros esportes de quadra.



"Através desse ato, poderemos construir arena de basquete e outros equipamentos, que permitirão dinamizar ainda mais as atividades e incrementar as opções de lazer para a região. Serão realizadas várias ações de contrapartidas sociais, ou seja, esta é uma parceria que vai trazer benefício para toda a população e para a torcida do Flamengo. É um velho sonho que conseguimos viabilizar, graças à visão do governador", afirmou o presidente rubro-negro Eduardo Bandeira de Mello.



O termo de concessão anterior, assinado na década de 1930, não permitia a construção de uma arena no local.