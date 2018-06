Petkovic quer futebol atrativo contra a Suécia

'Tentaremos fazer com que os torcedores russos se emocionem com a nossa maneira de jogar contra a Suécia' declarou o técnico em entrevista coletiva

Após um empate de 2 a 2 contra a Costa Rica e classificação no segundo lugar para as oitavas de final, a Suíça coloca toda a atenção no duelo contra a Suécia, que acontece na terça-feira (3) em São Petersburgo, às 11h (horário de Brasília) valendo a permanência na competição.



O técnico suíço, Vladimir Petkovic, reconheceu que o resultado poderia ter sido bem melhor, mas agora é dedicar-se para o confronto com a equipe que goleou a poderosa seleção mexicana no último confronto do Grupo E.



Petkovic quer encantar os russos com um futebol mais atrativo e vistoso, uma vez que os torcedores da seleção anfitriã ficaram do lado costarriquenho no último jogo. "Tínhamos alguns milhares de torcedores do nosso lado e outros 40 mil russos apoiando a Costa Rica. Ainda assim, tentaremos fazer com que os torcedores russos se emocionem com a nossa maneira de jogar contra a Suécia. Queremos jogar um futebol atrativo e espero que isso nos ajude a seguir no torneio. Estou convencido de que contra a Suécia vamos demonstrar isso" conta o treinador, confiante.



O suíço de 54 anos lamenta as ausências do lateral direito Lichtsteiner e do zagueiro Schär, que receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos nas oitavas, ou seja, só poderão voltar a jogar num eventual confronto válido pelas quartas de final da Copa do Mundo.



""As oitavas de final eram o nosso objetivo mínimo proposto. Antes do jogo não sabíamos se poderíamos nos classificar, então tive que colocar os melhores em campo" explica, "temos 23 jogadores e eu acredito em todos eles", completa o técnico, dizendo que agora é tarde para se lamentar.



A equipe se prepara para o confronto na Arena Zenit, na próxima semana.