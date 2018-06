Pesquisa aponta que 71% dos torcedores brasileiros esperam o hexa

Segundo a pesquisa "Engajamento do torcedor com a Seleção Brasileira", feita com quase 2 mil pessoas em todo o Brasil, 71% dos entrevistados têm expectativa de que a Seleção Brasileira se torne hexacampeã na Copa do Mundo da Rússia.



Desenvolvida pela SportsMatch – startup de tecnologia sobre fãs de esportes – e pela Santo Caos – empresa em consultoria de engajamento –, a pesquisa feita entre abril e maio de 2018 identificou ainda que, quando questionados se a Seleção gera sentimento de orgulho por ser brasileiro, 53% responderam que sim. E 56% afirmaram que sentem satisfação ao relembrar as conquistas de títulos em Copas anteriores.



"Saímos de uma Copa do Mundo em casa na qual a derrota dos 7 a 1 para a Alemanha se tornou o fato mais marcante. No entanto, mesmo com essa retrospectiva, buscamos saber do brasileiro seu grau de empolgação, engajamento, para com a Seleção, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e demais temas relacionados à Copa", diz Gustavo Verginelli, CEO da SportsMatch.



A pesquisa também constatou que 29% dos entrevistados se consideram quase sempre bem informados sobre a Seleção, 15% apenas na Copa e 10% disseram nunca saber nada sobre a Seleção. Em geral, a televisão (59%) é o meio mais utilizado entre os amantes do futebol para se informar sobre a Seleção, seguida das redes sociais (34%) e sites esportivos (30%).



"Os meios tradicionais de informação ainda são fortes, mas o digital está influenciando cada vez mais a relação das pessoas com o esporte, neste caso o futebol. Atualmente, os atletas produzem seu próprio conteúdo, muitos nas redes sociais, sendo canais importantes de disseminação, às vezes mais relevantes que os oficiais", ressalta Verginelli. Para 47% dos entrevistados, a Seleção faz parte da sua identidade como brasileiro, total ou parcialmente, enquanto 34% discordam em partes ou totalmente desta colocação. "A identificação emocional do torcedor com a Seleção apresenta-se em um nível interessante. E, até por uma questão cultural, é impossível afastar totalmente a Canarinho da identidade nacional", fala o CEO da SportsMatch.



Conversar sobre a Seleção numa roda de amigos ou família também é entretenimento para 37% dos entrevistados, independentemente de ser ou não durante a Copa do Mundo. Já 15% fazem só durante a Copa. Planejar com antecedência onde, com quem e como irá assistir aos jogos, mesmo na Copa, é considerado algo comum apenas para 30% dos entrevistados.



O estudo "Engajamento do torcedor com a Seleção Brasileira" foi realizado em parceria entre as empresas SportsMatch e Santo Caos, entre abril e maio de 2018, por meio de pesquisa quantitativa online, com questões majoritariamente fechadas. Foram entrevistadas 1.940 pessoas em todo o território nacional, das quais 44% são homens e 56% são mulheres, com idade entre 18 e 60 anos.