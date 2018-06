Peru se despede com vitória e gol de Guerrero

Os dois times se despedem da Copa abraçados.

Já eliminada, a seleção peruana venceu a Austrália por 2x0 e tirou todas as chances de classificação dos adversários.E o grande destaque foi Paolo Guerrero. Primeiro, deu uma assistência perfeita para Carrilho, que fez um golaço de primeira. Depois, o camisa 9 recebeu de Cueva e, no seu melhor estilo, girou para cima do zagueiro e fez o único gol dele na Copa.A Austrália pressionou, chegou muito no gol adversário, mas não conseguiu transformar as chances em gol.