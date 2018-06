Pelo grupo do Brasil, Suíça vence a Sérvia, de virada

Em confronto disputado nesta sexta-feira (22) em Kalinigrado, a Suíça venceu a Sérvia, de virada por 2 a 1, pelo grupo E, o mesmo do Brasil. Com o resultado, a Seleção Brasileira joga pelo empate contra a Sérvia para se classificar às oitavas de final.



Os sérvios começaram o confronto em alta rotação e não demoraram muito abrir o placar. No primeiro lance de perigo, o goleiro Sommer conseguiu fazer grande defesa no cabeceio do atacante Mitrovic. Na segunda oportunidade, uma repetição da primeira, o camisa 9 recebeu o cruzamento, cabeceou e venceu o goleiro suíço.





Aos poucos, a Suíça foi crescendo e ainda no 1º tempo teve uma boa oportunidade. Zuber deu passe perfeito para Seferovic, que tocou, mas o goleiro Stojkovic faz grande defesa.



Mesmo com maior posse de bola no 1º tempo, a Suíça sofreu com as jogadas perigosas da Sérvia, principalmente em finalizações de Matic e Tadic. Na segunda etapa, o panorama da partida mudou e os suíços ditaram o ritmo.



O empate não demorou a acontecer e veio em contra-ataque veloz. Shaqiri arriscou chute, a bola bateu na zaga e voltou para Xhaka, que acertou uma pancada fora da área e marcou um belo gol para o delírio da torcida suíça.



Depois do empate, a partida ficou aberta porém os suíços criavam mais e tiveram algumas boas oportunidades para chegarem a vitória. No minuto final, Shaqiri recebeu livre na frente, ganhou da marcação e só bateu na saída do goleiro.

Mesmo com a vantagem, a Sérvia não diminuiu o ritmo, sabia trabalhar bem a bola e conseguia encontrar espaços para fazer as infiltrações. Do outro lado, a Suíça tentava se organizar e apertar a marcação. Principal armador do time, o meia Shaqiri procurou encontrar alguma brecha na defesa sérvia, mas sempre estava acompanhado por um adversário.