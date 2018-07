Pelé parabeniza Mbappé, apontado como seu 'herdeiro' por revista francesa

Atacante francês se tornou o mais novo jogador a marcar dois gols em um jogo da Copa do Mundo desde Pelé, em 1958

Após uma grande atuação na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina, nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, o atacante francês Kylian Mbappé, de 19 anos, foi chamado pela revista "France Football", que chega às bancas nesta terça-feira, de "o herdeiro" de Pelé. Na partida, ele balançou a rede duas vezes e ainda sofreu o pênalti que foi responsável pela abertura do placar.



"Mbappé assumiu as rédeas dos tricolores de modo tão espetacular que não há ninguém no elenco francês capaz de contestá-lo", destacou a publicação francesa. "Em 18 meses, passou de reserva do Monaco a titular incontestável da seleção francesa. É Mbappé e mais 10, como aconteceu com Michel Platini nos tempos de Michel Hidalgo e Zidane com Aimé Jacquet. Não se joga mais com Mbappé, e sim para Mbappé", decretou.



Com o feito, o atacante francês se tornou o mais novo jogador a marcar dois gols em um jogo da Copa do Mundo desde Pelé, no Mundial de 1958. O brasileiro é o recordista e tem as duas primeiras posições ao marcar gols ainda com 17 anos naquela competição. E isso foi lembrado pelo astro brasileiro em sua rede social. "Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o Brasil!", brincou Pelé.



Mbappé e os seus companheiros de seleção francesa terão pela frente o Uruguai nas quartas de final da Copa do Mundo, às 11h (de Brasília) de sexta-feira, em Níjni Novgorod.