Pelé não estará na final da Copa

Maior jogador de futebol da história já havia recusado convite para a abertura e nem viajou para a Rùssia

O rei do futebol não irá comparecer a decisão da Copa do Mundo da Rússia neste domingo (15). Ele recusou convite da Fifa pois está se dedicando ao trabalho intensivo de fortalecimento na coxas. Ultimamente, Pelé tem usado andador e até cadeira de rodas para se locomover.



O ex-jogador já havia ficado fora da abertura da Copa do Mundo e também não viajou à Rússia para acompanhar uma partida do Mundial.



Foi a primeira vez que Pelé não esteve em uma Copa desde 1954. Até 1970 participou como jogador, depois como convidado de honra da Fifa ou comentarista de emissoras de TV.



No sorteio de grupos da Fifa, em dezembro do ano passado, Pelé esteve na Rússia para a cerimônia, mas precisou utilizar uma cadeira de rodas para se locomover.