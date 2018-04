Pelé acredita na recuperação de Neymar para a Copa do Mundo

"Penso que estará em forma para a Copa do Mundo porque sua lesão não é tão grave", afirmou à AFP o rei do futebol, Pelé, ao ser questionado sobre Neymar, que passou por uma cirurgia recente no pé direito.

"É um jogador muito importante para o Brasil, sem dúvida", declarou Pelé, de 77 anos, durante uma visita a Dubai.

Neymar se recupera da lesão que o afastou dos gramados em 25 de fevereiro, durante uma partida do PSG contra o Olympique Marselha pelo campeonato francês.