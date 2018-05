Pedro comemora elogios de Fred

Jovem atacante tricolor é o artilheiro do Brasileirão

A fase de Pedro no Fluminense é fantástica. Com os dois gols marcados na vitória sobre a Chapecoense no último sábado (26), o atacante chegou à marca de cinco gols no Brasileirão e se tornou o artilheiro da competição.



O jogador postou um vídeo com os tentos anotados no final de semana em sua conta no Instagram e recebeu elogios do atacante Fred, artilheiro do Brasileirão pelo Fluminense duas vezes: "Papai te ama!". Nesta segunda-feira, o atacante comentou sua relação com o ex-tricolor.



"Fico feliz de ver um ídolo do futebol comentando, me observando, me sinto lisonjeado por isso. Quando cheguei no Fluminense, o Fred estava no profissional e aprendi muito com ele no dia a dia, companheiro dentro e fora de capo. Me sinto honrado de ver ele observando meu trabalho, os gols que fiz, só tenho a agradecer pelo companheirismo", revelou o hoje camisa 9 do Flu.



Os dois gols de Pedro têm ainda mais importância por outros dois fatores. Esta foi a primeira vitória do tricolor sobre a Chapecoense em nove confrontos na história. De quebra, os três pontos valeram ao Fluminense a vice-liderança do Brasileirão.



"Até agora não teve jogo fácil, Campeonato Brasileiro é uma competição muito difícil, mas se estamos na parte de cima é mérito todo nosso, do dia a dia, do trabalho e merecemos sim estar lá em cima. Está sendo um bom começo de Brasileiro e esse grupo tem muito para chegar lá na frente ainda", afirmou o jogador.



Na próxima quarta-feira, o Flu enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.