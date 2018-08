Pedrinho ignora interesse do PSG: 'quero construir minha história no Corinthians'

Jornal franês noticiou interesse do clube de Neymar no atacante de 20 anos

Após o jornal francês "L'Equipe" noticiar um suposto interesse do PSG no atacante Pedrinho, o jogador de 20 anos ignorou o clube francês. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (3), o atacante disse não querer sair do Corinthians antes de colocar seu nome na história do clube.



"A gente vê essas notícias, mas não falo com meu empresário porque quero continuar, ficar aqui, construir minha história. Em relação a essas especulações, eu creio que são só sondagens. Minha cabeça está no Corinthians e quero fazer minha história aqui dentro", afirmou o jogador.



Melhor jogador da Copa São Paulo de Futebol Junior em 2017, o jovem afirmou que seu sonho é conquistar títulos com a camisa do clube do Parque São Jorge.



"Meu sonho era subir para o profissional do Corinthians, um grande time, no qual milhares de jovens querem jogar. Depois que subi, passei a sonhar com títulos, grandes coisas pelo clube. Ganhar títulos e ser um ídolo da torcida é o que almejo para a minha carreira. Quero construir minha história, fazer gols e conquistar títulos. Quero recompensar o carinho que a torcida tem por mim. A gente fica feliz porque seu futebol está sendo valorizado, mas quero ficar o máximo de tempo possível no Corinthians pra dar alegria a todos torcedores", disse Pedrinho.



Além disso, o jogador acredita que o interesse do PSG não passa de sondagem e garantiu que está tranquilo com o assédio da imprensa e de outros clubes.



"Até mesmo ontem, meu amigo estava lá em casa e me perguntou como eu fico tão tranquilo com essas coisas. Eu falo que eu sempre tento manter o máximo de tranquilidade. Essas coisas não abalam minha cabeça. As pessoas mandam mensagens e eu sempro falo que não tem nada", garantiu o atacante.