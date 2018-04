PC Gusmão é o novo técnico do Santa Cruz

Treinador de 55 anos foi anunciado na noite desta quinta-feira (19) como novo comandante do tricolor pernambucano

O Santa Cruz já tem um novo técnico para comandar o time na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Paulo César Gusmão, de 55 anos, foi anunciado pela diretoria coral na noite desta quinta-feira (19). Ele estava sem clube. Seu último trabalho foi no Madureira, clube que disputou o Campeonato Carioca deste ano, após disputar apenas quatro jogos.



O técnico já teve passagem pelo Náutico, em 2007, e pelo Sport, em 2011. No Tricolor, o ele terá como missão reconduzir o time à Série B. PC Gusmão ainda comandou times como Ceará, Penapolense, Portuguesa e Marítimo, de Portugal, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro e Vasco. O seu último título foi o estadual de 2011 pelo Atlético-GO.



PC Gusmão vem substituir Júnior Rocha, que pediu para deixar o Santa Cruz no domingo passado, após o empate de 1 a 1 com o Náutico, pela estreia da Terceira Divisão, para assumir o CRB. Sob o comando do antigo treinador, o clube coral chegou às quartas de final da Copa do Nordeste, mas foi eliminado precocemente na Copa do Brasil e desclassificado nas quartas do Campeonato Pernambucano.



A dúvida é se o novo treinador já vai fazer a estreia no próximo domingo, quando o Santa Cruz irá receber o Atlético-AC, pela segunda rodada da Série C, no Arruda, ou se o clube será comandado por Adriano Teixeira, que vem comandando o time desde domingo.