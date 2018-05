PC Gusmão deve repetir time contra o Botafogo-PB

Focado no confronto contra o Botafogo-PB, neste sábado (19), pela 6ª rodada da Série C, o Santa Cruz realizou nesta quinta-feira (17) o primeiro treino com bola depois da reapresentação do elenco no Arruda. Esperando alguns jogadores serem liberados pelo departamento médico, o técnico Paulo César Gusmão repetiu o time e o esquema tático utilizado na vitória sobre o Globo fora de casa, na rodada passada.





Além disso, PC Gusmão aguarda a regularização do meia Valdeir para confirmar o time. O grupo retorna aos trabalhos na manhã de sexta, para realizar o último treino antes de entrar em regime de concentração para encarar o Botafogo/PB, em confronto direto pela vaga no G4 do Grupo A.

Parando a todo instante para orientar, o treinador formou a seguinte equipe: Tiago Machowski; Vítor, Sandoval, Augusto Silva, Henrique Ávila; Charles, Carlinhos Paraíba, Arthur Rezende; Geovani, Robinho e Robert. "Todo treinador gosta de ter uma sequência com o mesmo time e o PC tem essa oportunidade. Não sei se vai repetir, mas o nosso segundo tempo contra o Globo foi muito bom", avalia o lateral-direito Vitor.Dos atletas liberados esta semana pelo DM, Hericles e Genilson, ambos voltando de lesão, participaram do treino com o restante da equipe reserva e estão à disposição do técnico para a partida. Por outro lado, três atletas ainda seguem no departamento médico. São eles o lateral-direito Maílton, com lesão na coxa, o zagueiro Danny Morais, com fratura na face e Fabinho Alves, afastado por conta de uma conjuntivite.