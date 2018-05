PC Gusmão deixa comando do Santa Cruz após 34 dias

Técnico não resistiu à desclassificação do Tricolor à Copa do Nordeste após derrota contra para o ABC

Com apenas 34 dias como técnico do Santa Cruz, Paulo César Gusmão teve seu trabalho condenado. Por meio do Twitter, o clube anunciou o desligamento de PC Gusmão do cargo e disse que já busca um novo nome para a função.



Após a sequências de duas duras derrotas no Arruda, sendo a última delas uma vexatória goleada para o ABC, por 4 a 1, rendeu a desclassificação da Copa do Nordeste, e o consequente prejuízo de R$ 550 mil aos cofres do clube, o treinador de 55 anos não resistiu a pressão e já não é mais o comandante do time tricolor.





PC Gusmão chegou ao Santa Cruz no dia 19 de abril, após a saída de Júnior Rocha. No comando do time, disputou apenas seis partidas. Venceu uma vez, obteve dois empates e teve três derrotas sofridas. Só conquistou a primeira vitória no quarto jogo pelo clube, contra o Globo-RN, fora de casa. Quando parecia mostrar evolução, voltou para dois jogos em casa e perdeu de virada para o Botafogo-PB, pelo Brasileiro, e foi derrotado pelo ABC, nesta terça-feira (22).





O auxiliar-técnico Adriano Teixeira assume o comando da equipe no jogo da próxima segunda-feira, contra o Confiança, pela sétima rodada da Série C, em Aracaju. Interino após a saída de Júnior Rocha, Adriano já esteve à frente do time na vitória sobre o Atlético-AC, atual líder do Brasileiro, pela segunda rodada do campeonato.