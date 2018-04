PC Gusmão confirma time do Santa Cruz contra o ABC

Na partida de estreia do técnico Paulo César Gusmão à frente do Santa Cruz, o treinador preferiu manter a mesma escalação da equipe que venceu o Atlético-AC no último domingo. Diante do ABC, às 16h deste sábado, na Arena de Pernambuco, será a primeira vez que a equipe coral irá repetir a escalação entre uma partida e outra, nesta temporada.



"Pedimos um pouco mais de intensidade durante a semana, principalmente após a perda da bola. Momentos para dosar ou acelerar o jogo, ser mais vertical. Não adianta achar que vai mudar tudo. Futebol não é dessa forma. O time vinha bem treinado, com organização. Vamos buscar utilizar estes atributos e ajustar algumas coisas", afirmou PC Gusmão.