Paz na Argentina? Messi ganha beijo de parabéns de Sampaoli

Um beijo no rosto é sinal de paz? Os argentinos estão torcendo para que sim.Neste domingo (24), Lionel Messi completa 31 anos e, quando chegou no treino, foi cumprimentados pelos companheiros e pelo técnico Jorge Sampaoli. No último sábado, o jornal Clarín afirmou que um grupo de jogadores, liderados por Messi, pediu a demissão do técnico antes do último jogo da fase de grupos da Copa, contra a Nigéria.A Argentina ainda tem chances de classificação para a segunda fase. O beijo de parabéns pode ajudar.