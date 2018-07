Paulo Borrachinha lutará contra Yoel Romero em Nova York

Brasileiro está invicto no MMA e pega cubano no UFC 230

O brasileiro Paulo "Borrachinha" Costa segue sua ascensão meteórica no UFC. Vindo de vitória sobre o jamaicano Uriah Hall no UFC 226, em julho, o peso-médio foi escalado para enfrentar o número do ranking até 84 kg, Yoel Romero, no UFC 230, que será realizado no dia 3 de novembro, em Nova York.





O mineiro, que nunca deixou uma luta ir para a decisão dos juízes, está invicto no MMA profissional. Suas 12 vitórias são 11 por nocaute e uma por finalização. Borrachinha estreou no Ultimate em março de 2017 e já acumula quatro vitórias na organização, todas elas por nocaute.Já o cubano Yoel Romero vem de derrota para o campeão da categoria Robbie Whittaker. O lutador de 41 anos, que tem um cartel de 13 vitórias e três derrotas, não bateu o limite de 84 kg nas suas últimas lutas.No mesmo evento, o brasileiro Ronaldo Jacaré, número 5 do ranking dos médios, enfrenta David Brach, sétimo colocado.