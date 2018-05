Paulo Autuori deixa o Fluminense

Diretor de futebol sai do cargo após cinco meses no clube

Nesta segunda-feira (28), o diretor esportivo de futebol Paulo Autuori deixou o comando do Fluminense. Após uma conversa com o presidente Pedro Abad, o clube, por meio de uma oficial em seu site, informou a saída do dirigente.



Autuori chegou às Laranjeiras em dezembro do ano passado para trabalhar como diretor esportivo do futebol profissional. O presidente tricolor agradeceu os cinco meses do diregente.



"Quero agradecer ao Paulo Autuori por todas contribuições que trouxe neste período conosco e pela conduta sempre transparente e íntegra enquanto esteve à frente do carro-chefe do nosso clube", afirmou Pedro Abad.



Ao assumir o cargo de diretor de futebol no Atlético-PR, em maio de 2017, Paulo Autuori afirmou que não deseja mais ser terinador. Porém o dirigente interessa à Universidad de Chile para substituir Guillermo Hoyos. Autuori também teria recebido sondagens para assumir um cargo de diretor executivo no Flamengo.