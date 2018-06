Paulistanos 'fogem do trabalho' para assistir abertura do Mundial

Apesar da bola já estar rolando em Moscou, a festa no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo, só deve engrenar mesmo no próximo domingo (17), quando a Seleção Brasileira irá fazer sua estreia no Mundial. Devido ao clima frio da capital paulista e o horário pouco favorável, a arena montada por uma marca de cerveja, com capacidade para 25 mil pessoas, abrigava um público modesto no início da tarde desta quinta-feira (14) durante a partida entre Rússia e Arábia Saudita.

"O chefe liberou um tempo extra no horário do almoço a gente assistir a abertura e nós também estamos dispensadas nos jogos da seleção", diz Andreia Souza, 33, que trabalha em um escritorio de marcas e patentes. "Não era nem para eu estar aquí, já passei vinte minutos do meu horario de almoço" confessa L., que segurava um copo de cerveja e pediu para não ser identificado.

Apesar do telão exibir o jogo entre Rússia e Arábia Saudita, na plateia, o assunto era apenas a Seleção Brasileira. "O pessoal tem que jogar sem sapato alto e sem estrelismo, esquecer todo mundo. É concentrar e jogar. Eles estão preparados", diz a maratonista Ana Luisa Garcia, 55.