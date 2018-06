Paulinho vê chance do Brasil reverter o que fez em 2014

Volante prevê dificuldades na estreia contra a Suíça e pede paciência aos torcedores

O volante Paulinho afirmou que a Copa do Mundo da Rússia é uma chance para o Brasil reverter o que fez há quatro anos. Na semifinal de 2014 diante da Alemanha, no Mineirão, ele entrou em campo no 2º tempo, quando a Seleção já perdia por 5 a 0.



Sob o comando de Tite, o Brasil deixou o passado de lado graças aos bons resultados e às atuações convincentes. Apontado por Paulinho como favorito ao título ao lado de Alemanha, França, Bélgica, Espanha e Argentina, o Brasil terá a chance de escrever um novo capítulo de sua história. "O futebol é bom porque dá oportunidades muito rápido para você reverter o que fez", disse o volante.

Embora Tite já tenha praticamente definido a formação que entrará em campo para a estreia contra a Suíça, no domingo, Paulinho não quis antecipar a escalação.

"O professor não decidiu ainda. O Fernandinho entrou e jogou muito bem. O Coutinho para mim é um craque. A única certeza que tenho é que os 11 vão jogar da melhor maneira possível", afirmou o volante.



Confiança

Um dos pilares da equipe de Tite, Paulinho sabe que sua característica de chegada no ataque, ficaria mais limitada com a entrada de Coutinho, porém não se mostrou preocupado.

"Já trabalhei com o Tite e algumas vezes ele pedia que eu recuasse um pouco, fosse mais organizador e deixasse outro com mais liberdade. Aqui na Seleção foi o que aconteceu, ele me pediu para organizar mais e liberar o Coutinho, que tem uma qualidade impressionante", analisou.

Depois de passagem frustrada pelo futebol inglês, Paulinho foi para a China, longe dos holofotes brasileiros, e ainda sofria com o estigma do 7 a 1.

"Vou ser bem sincero. Quando saí do Tottenham para a China eu sabia que ia me distanciar (da Seleção). Depois que o Tite assumiu, não é que passei a trabalhar mais. Resgatei minha confiança, consegui manter um ótimo nível e retornar à Seleção que é meu maior sonho", admitiu.

Apesar da confiança, Paulinho fez questão de lembrar que o duelo contra a Suíça não será fácil e pediu paciência ao torcedor diante de equipes que certamente tomarão precauções para não sofrer nas mãos de Neymar, Gabriel Jesus, Coutinho e companhia.

"Tive a experiência de jogar contra a Suíça uma vez e imagino que eles venham jogar dessa forma, com marcação bem forte. Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil", alertou. "Temos que ter paciência, vamos enfrentar dificuldades, mas estamos preparados para isso."

Após o duelo contra os suíços, o Brasil enfrentará a Costa Rica, no dia 22 de junho em São Petersburgo. No dia 27, encerra sua participação no Grupo E da Copa contra a Sérvia, em Moscou.