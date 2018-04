Paulinho vai precisar passar por cirurgia no cotovelo

Nesta quinta-feira (5), exames feitos no hospital ainda em Belo Horizonte detectaram uma fratura no cotovelo do atacante Paulinho, lesionado no empate em 0 a 0 o Cruzeiro, pela Copa Libertadores, na última quarta-feira.O Vasco anunciou que será feita uma cirurgia no jogador neste final de semana para a retirada de um fragmento de osso na articulação do cotovelo. O clube só dará uma previsão de volta após a realização do processo cirúrgico.