'Essa eliminação foi mais difícil que o 7 a 1', afirma Paulinho

Controlando as lágrimas, volante analisou a partida e lembrou derrota para a Alemanha em 2014

A eliminação para a Bélgica abalou muito os jogadores da Seleção Brasileira. Após a derrota por 2 a 1 nas quartas de final da Copa do Mundo, o volante Paulinho passou pela zona mista e, segurando o choro, elegeu essa derrota como mais difícil que o 7 a 1.



"As duas foram difíceis, a de 2014 muito complicada, mas essa está sendo mais difícil. Pela forma que saímos, de estar lutando até o último segundo. Uma partida que fizemos o tempo inteiro em cima deles. A confiança era muito grande. Todos estávamos muito confiantes", disse o volante da Seleção.



O camisa 15 também analisou a partida e avaliou que o Brasil, apesar de derrotado, jogou melhor que o adversário.



"É difícil explicar por que o resultado não vem, mas o futebol é dessa forma. Tentamos, ficamos em cima da Seleção da Bélgica, finalizando e a bola não entrava. A lição que fica é o que a gente já sabe. Às vezes, nem sempre o melhor é quem vence. Mas, para nós a desclassificação é complicada", analisou Paulinho.



O jogador do Barcelona agradeceu o carinho da torcida brasileira, que apoiou a equipe a todo instante na Rússia, recebendo o time com festa em todas as cidade que a Seleção passou, e garantiu que não faltou empenho, apesar da eliminação.



"É difícil falar, pensar e acreditar. Com um cara mais experiente, o que temos que fazer é assumir nossa responsabilidade e agradecer ao torcedor. A gente tem que tentar assimilar isso o mais rápido possível. Fomos desclassificados, mas de uma coisa podem ter certeza: foi dando nosso melhor até o último segundo", afirmou o volante.