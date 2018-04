Paulinho, do Vasco, é vendido para o Bayer Leverkusen

O meia-atacante Paulinho terá a Alemanha como novo destino. O jogador deixará o Vasco para jogar no Bayer Leverkusen. A informação foi revelada pelo site da "ESPN". A transferência deve ser concretizada quando o jovem completar 18 anos, em julho.Como Paulinho se recupera de uma lesão no cotovelo, não deve mais defender o Cruz-Maltino. O Jornal Destak apurou que o Bayer Leverkusen foi o único clube que deu garantias de mínimo de partidas no elenco profissional e bônus por metas, o que ajudou o jogador a escolher a equipe, pensando em um projeto de carreira.Paulinho não entra em campo desde o empate do Vasco com o Cruzeiro em 0 a 0, pela Libertadores. O atleta sai do clube por £ 25 milhões (cerca de R$ 105 milhões). Caso atinja metas estipuladas pelo clube, mais £ 10 milhões (cerca de R$ 42 milhões).