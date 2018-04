Paulinho, do Vasco, é eleito o craque do Campeonato Carioca

Jovem atacante também foi escolhido como a revelação da competição

atacante Paulinho, de apenas 17 anos, foi eleito na noite de ontem craque e revelação do Campeonato Carioca de 2018.



O jogador do Vasco disputou 11 partidas, marcando dois gols e contribuindo com três assistências. Apesar das conquistas individuais, Paulinho passa por uma situação complicada na carreira. O camisa 11 ficará cerca de quatro meses fora dos gramados depois de uma cirurgia no cotovelo.



"São dois momentos difíceis, mas vou seguir trabalhando para voltar ainda mais forte e continuar brilhando", disse o jogador.



Além dos dois prêmios, Paulinho também entrou na seleção do Campeonato Carioca, como meio-campista.



"Ele não é uma promessa, é uma realidade. A maneira que ele encara os jogos e as competições é impressionante. Infelizmente não pudemos contar com ele", elogiou o técnico Zé Ricardo.