Paulinho acerta volta à China

Volante brasileiro deixa Barcelona para assinar com o Guangzhou Evergrande

Após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o volante Paulinho acertou, neste domingo (8), seu retorno ao Guangzhou Evergrande, da China. O tempo de contrato e os valores da negociação ainda não foram divulgados.



A confirmação do negócio foi divulgada no site oficial do clube chinês.



Ex-zagueiro italiano e treinador do Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro, dá boas vindas ao brasileiro



Paulinho chegou ao Guangzhou Evergrande em 2015, após passagem ruim pelo Tottenham. Em três temporadas, o volantes jogou 91 jogos, marcando 26 gols e vencendo o Campeonato Chinês nos três anos.



Após boas atuações pela Seleção Brasileira nas Eliminatórias para o Mundial da Rússia, o brasileiro chamou a atenção do Barcelona, que contratou o jogador por 40 milhões de euros, cerca de R$ 181,6 milhões, em 2017.



No clube espanhol, Paulinho jogou 49 jogos, marcando nove gols e sendo peça importante na conquista do Campeonato Espanhol de 2017-2018.