Paulão rescinde contrato com o Vasco

Zagueiro não vinha sendo aproveitado por Jorginho e estava emprestado até o final de 2019

Na tarde desta segunda-feira (23), o zagueiro Paulão pediu a rescisão de seu contrato com o Vasco. O clube carioca aceitou o pedido e o jogador sequer viajou com o resto do elenco para Quito, onde a equipe enfrenta a LDU nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana.





COMUNICADO



O zagueiro Paulão solicitou a rescisão de seu contrato com o Vasco da Gama. O Club aceitou o pedido e liberou o atleta da viagem a Quito para que os trâmites burocráticos sejam concluídos. — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 23, 2018

Paulão pertence ao Inter e estava emprestado ao Vasco até o final do ano que vem. O jogador ficou marcado por falhas em jogos decisivos e vinha sendo pouco utilizado desde que se envolveu na polêmica da foto no Chile, antes da partida contra a Universidad de Chile, em maio. O zagueiro fez 47 partidas com a camisa do clube cruzmaltino. Com a saída do camisa 25, Jorginho tem como opções para a zaga, Breno, Oswaldo Hnríquez, Ricardo Graça e Werley.