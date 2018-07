Patrocinadora da CBF leva russo que virou meme a jogo do Brasil contra Bélgica

Torsky ficou conhecido após um vídeo em que torcia com a bandeira do Brasil na arquibancada do estádio viralizar nas redes sociais. Ele mora em Samara e trabalha com estatísticas relacionadas a lançamentos de foguetes.



"É tudo muito louco para mim! Eu só me dei conta de tudo isso hoje de manhã quando abri minhas redes sociais e vi tantas mensagens. Pensei: Caramba! O que será que aconteceu durante essa noite? São tantas pessoas me mandando mensagens e curtindo minhas fotos" comentou o russo após suas redes sociais serem invadidas por torcedores brasileiros.





Pelo Twitter, a CBF publicou um vídeo mostrando o momento do encontro de Torsky com o Canarinho Pistola, mascote da Seleção que também viralizou nas redes sociais.





Após ganhar as redes sociais ao ser filmado na torcida brasileira durante o jogo entre Brasil e México, em Samara, Yuri Torsky foi convidado a assistir a partida desta sexta-feira (6), entre a equipe de Tite e a Bélgica. O russo de 34 anos já chegou em Kazan e participará de ações da marca de cerveja Brahma, patrocinadora da CBF.