Parreira aponta falta de experiência para queda do Brasil

Campeão da Copa do Mundo de 1994, ex-técnico defende permanência de Tite e Neymar, mas não dependência

Ex-técnico da Seleção Brasileira, campeão da Copa do Mundo de 1994, e atualmente no comando do Grupo de Estudos Técnicos da Fifa, Carlos Alberto Parreira acredita que o Brasil não conseguiu chegar à decisão da Copa do Mundo da Rússia pela inexperiência do grupo.



"Nesse time de agora, não havia experiência em termos de Copa do Mundo, só três ou quatro jogadores haviam disputado um Mundial, e para a comissão técnica era uma novidade", disse Parreira.



A permanência de Tite no comando da Seleção Brasileira é algo que Parreira defende neste momento, mas não pode haver nenhum tipo de dependência, nem pelo comandante, e nem pelo craque Neymar. "Precisamos dos dois. Mas não podemos depender nem do Neymar, nem do Tite. O futebol brasileiro é muito grande e pode sobreviver sem Neymar e sem Tite. Mas, nesse momento, a gente precisa dos dois", completou.



Com oito Copas no currículo, dois títulos (1970 como preparador físico e 1994 como treinador) e um vice (1998 como treinador) pela Seleção Brasileira, Parreira viveu o auge, mas também passou por eliminações doloridas.



"Não é o bastante saber os problemas, mas sim como resolvê-los. Nós (Brasil), jogamos 21 Copas e só ganhamos cinco. Agora, vamos passar de 20 anos sem ganhar. Ou seja: é muito difícil ser campeão. Precisa de muitas coisas: preparação e tudo funcionar na hora certa", comentou Parreira. "Não é o bastante só ter talento. Se fosse só isso, o Brasil ganharia todas. Precisa ter fome, organização, preparação. Eu sei bem a diferença. Algumas Copas nós ganhamos, outras perdemos. Quando está faltando um desses pontos, nós falhamos. Então, talento não é o bastante", completou.



Parreira citou até a Copa do Mundo de 2006, quando o Brasil tinha um elenco recheado de estrelas como Ronaldo, Adriano, Ronaldinho Gaúcho e caiu para a França, de Zidane.



"Em 2006, tínhamos um bom time, mas não tinha fome o bastante, porque havia ganho a Copa de 2002. Os melhores jogadores não apareceram em forma para aquela competição", relembrou o treinador.