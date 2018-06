Parecer médico de James Rodríguez será revelado no sábado

Camisa 10 da Colômbia sofreu uma lesão no jogo contra Senegal e foi substituído no primeiro tempo

O estado do craque James Rodríguez preocupa a seleção e torcida da Colômbia. O camisa 10 foi substituído ainda no primeiro tempo no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia, contra o Senegal na última quinta-feira (28). O jogador já havia começado o jogo de estreia da seleção no banco por desconfortos musculares e não estava 100% desde então.



Agora, preparando-se para o grande duelo contra a Inglaterra nas oitavas de final, seus companheiros de equipe aguardam um parecer médico do estado do jogador, que deixou o campo com dores na panturrilha esquerda e até então é dúvida para o confronto do mata-mata.



Uma fonte da agência de notícias EFE informou nesta sexta-feira (29) que o jogador passará por exames médicos que determinam a gravidade da lesão, e, no sábado (30) um comunicado oficial com o estado clínico de Rodríguez será divulgado ao público.



"Estou muito preocupado. É muito duro para a equipe esta situação. Não queria falar sobre isso, pois não queria começar a coletiva lamentando uma situação crítica" comentou o técnico da Colômbia, Jose Pekerman, em entrevista à imprensa.



O restante do elenco está pessimista em relação à lesão do jogador e teme que o camisa 10 não esteja preparado para o confronto de terça-feira (3), que acontece em Moscou, às 15h (horário de Brasília). O vencedor do confronto duelará com a Suécia ou Suíça nas quartas de final da edição 2018 do Mundial.