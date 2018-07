Paraguaio Sergio Díaz é anunciado no Corinthians

Confirmado: Sergio Diaz é o mais novo jogador do Corinthians. O paraguaio assinou contrato com o Timão até dezembro de 2019! #BemVindoSergioDiaz #VaiCorinthians pic.twitter.com/akR2IPKAY4 — Corinthians (@Corinthians) 30 de julho de 2018

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (30) a chegada do atacante paraguaio Sergio Díaz, que pertence ao Real Madrid. O novo reforço chega por empréstimo até dezembro de 2019.Revelado pelo Cerro Porteño, do Paraguai, Díaz jogou pela equipe sul-americana de 2014 a 2016 quando foi vendido ao Real Madrid. Na Espanha, o atacante disputou duas temporadas na 2ª divisão espanhola, uma pelo Real Madrid B, marcando cinco gols em 36 jogos, e outra pelo Lugo, não anotando nenhum gol em 10 partidas.O novo reforço corintiano foi convocado apenas uma vez pela seleção paraguaia, em amistoso contra a França, em junho de 2017. O atacante jogou o segundo tempo da derrota por 5 a 0.O paraguaio sofreu grave lesão no joelho em novembro do ano passado e não entra em campo desde então. O empréstimo ao Corinthians é visto pelo Real Madrid como uma boa oportunidade de recuperar o jogador.Defendendo o Cerro Porteño, Díaz jogou contra o Corinthians pela fase de grupo da Libertadores de 2016. Na partida no Paraguai, o atacante marcou um gol na vitória dos mandantes por 3 a 2.