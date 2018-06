Para torcedores, Alemanha será campeã da Copa 2018

Campeã na última Copa, a

Alemanha

é a seleção mais cotada para ganhar o Mundial de 2018 na Rússia, com

23% da preferência global

.

O Brasil aparece como segundo favorito, com 21%. Entre os mais cotados para disputar o título, também aparecem Espanha (11%), Argentina (8%), França (4%), Portugal (3%), Inglaterra (3%) e Rússia (2%).

A conclusão é da pesquisa Global Advisor, da Ipsos, que entrevistou 19,7 mil pessoas em 27 países, incluindo o Brasil, entre os dias 20 de abril e 6 de maio para saber quais as expectativas do mundo em relação ao evento.



Segundo Alan Liberman, presidente da Ipsos Connect da América Latina, o Brasil deixou de ser favorito depois do histórico 7X1.

"Este resultado revela como o amplo favoritismo que o Brasil tinha na Copa de 2014 (39% acreditavam que o Brasil iria a final) foi abalado depois da partida contra a Alemanha", afirma Liberman.