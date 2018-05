Para Messi, ida de Neymar ao Real seria 'um duro golpe'

Argentino comenta especulações de possível ida do brasileiro para o maior rival do Barcelona

Nas últimas semanas, os rumores de uma possível ida de Neymar ao Real Madrid ganharam ainda mais força. Ex-companheiro de Barcelona e amigo do brasileiro, Lionel Messi lamentou uma possível ida do jogador do PSG ao maior rival da equipe catalã.



"Seria terrível por tudo o que Ney significa para o Barcelona. Mesmo que tenha saído da forma que foi, ganhou títulos importantes aqui, ganhou a Champions, ganhou a Liga. Terminar no Real Madrid seria um golpe duro para nós, para todo o barcelonismo. E a nível futebolístico também. Faria o Real mais forte do que é", disse o camisa 10 do Barcelona.



O argentino também disse que mantém contato constantemente com Neymar, mesmo após a ida do brasileiro para o PSG.



"Falo muito com ele. Mantemos nossa relação, ainda que ele não esteja na nossa equipe", concluiu Messi.