Para Löw, Alemanha não merecia ir às oitavas

O técnico da seleção alemã, Joachim Löw, não conseguiu explicar os motivos da eliminação da Alemanha da Copa do Mundo. Após a vitória da Coreia do Sul por 2 a 0, nesta quarta-feira (27), o treinador atual campeão mundial, que recentemente renovou seu contrato até 2022, comentou sobre a decepção com a derrota, em Kazan.

"No momento é difícil dizer (o motivo que nos levou à derrota). A decepção de nós termos sido eliminados é muito grande. Não merecemos vencer a Copa do Mundo novamente e não merecemos nos classificar às oitavas de final do torneio", disse Löw. "Estou chocado, porque não conseguimos administrar o jogo e bater a Coreia do Sul. Não foi impressão quando falei com o time anteriormente que eles estavam sob pressão antes do jogo porque a partida da Suécia iria acontecer no mesmo horário e nós realmente tínhamos o sentimento que nossa equipe queria se classificar para o mata-mata", afirmou.



Com a derrota, a Alemanha sofre sua primeira eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo. "Nossa equipe nessa partida não estava conseguindo aliviar o jogo e mostrar a elegância que normalmente mostra. O dinamismo que nos leva a marcar gols também não foi exibido, então merecemos ser eliminados", destacou o treinador alemão.