Para Loss, Corinthians inicia campeonato de recuperação

Atual campeão brasileiro está em 10º na tabela e venceu apenas quatro jogos em 12 disputados

Desde que assumiu o Corinthians, o técnico Osmar Loss obteve apenas uma vitória em seis jogos disputados no Brasileiro, além de amargar três derrotas e ver o time despencar na tabela de classificação. Nesta quarta-feira, contra o Botafogo, às 21h45, em Itaquera, o Corinthians quer retomar o torneio de outra maneira e mostrar que parada da Copa foi proveitosa.



"É um campeonato de recuperação. Vamos buscar nos aproximar do grupo de cima, sabemos que precisamos vencer", afirmou o treinador, que precisa de resultados positivos para a pressão não voltar ao alvinegro.



No intervalo da Copa, o Corinthians disputou três amistosos: dois contra o Cruzeiro (uma vitória e um empate) e um contra o Grêmio (uma vitória). "Estamos bem melhores do que quando paramos", afirmou o treinador corintiano.



A maior novidade da equipe será o lateral-direito Fagner, titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia.



"Ele volta ao Brasil com um status muito maior do que quando saiu perante o universo do futebol. Está com confiança elevada", disse Loss. "Ele voltou da Copa em evidência e é natural que surjam propostas. Em relação ao nível do Fagner, não temos um jogador com mesmo nível", completou o treinador.