Para Leo Duarte, grupo do Fla se fechou após agressão em aeroporto

Zagueiro rubro-negro diz que episódio no embarque para Fortaleza uniu o elenco rubro-negro; Diego Alves evita falar sobre o assunto

A confusão do último dia 27 (de abril) ainda repercute no Flamengo. Após o episódio de agressões, cujo maior foco foi o meia Diego, no aeroporto no embarque da equipe para enfrentar o Ceará pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro obteve três vitórias seguidas, sobre o próprio alvinegro cearense, Ponte Preta e Internacional. De acordo com o zagueiro Leo Duarte, a união do elenco após a confusão foi fundamental para o bom momento vivido pela equipe.



"Foi muito injusto o que aconteceu e foi uma tempestade em copo d'água. Por conta daquilo, o grupo resolveu se fechar, se uniu e graças a Deus está dando certo", disse o zagueiro, que foi titular nos últimos dois jogos, substituindo Juan, poupado pelo desgaste.



Já o goleiro Diego Alves prefere passar uma borracha no caso. Acusado de ter jogado café nos torcedores que protestavam, o camisa 1 rubro-negro preferiu não comentar sobre o episódio ao ser questionado em entrevista coletiva nesta quinta-feira (8).



"Eu respeito a sua pergunta, até sabia que poderia ter isso. Mas acho que no momento não cabe essa pergunta. Já é uma coisa passada, o clube está tomando as providências. Todo mundo sabe o que aconteceu. Acho que tem tanta coisa que a gente tem pra falar agora, torcida, tática, resultado... Eu acho que a gente fica muito focado nas coisas negativas. Vamos falar de coisa boa e, por mim, esse assunto está encerrado", se esquivou o goleiro.



Diego Alves aproveitou para exaltar o bom momento vivido pela equipe, líder do Brasileirão, e creditar a fase ao trabalho do técnico interino Mauricio Barbieri.



"Esse time tem três derrotas no ano. É um número que a gente tem que ter um pouco de tranquilidade para falar nesse assunto. A gente não conseguiu conquistar o Campeonato Carioca, houve a mudança, o Barbieri chegou e a gente assimilou bastante o que ele quer do time. É demonstrado dentro de campo que as ideias que foram passadas, a gente absorveu da melhor maneira. Acho que o Maurício está conseguindo fazer todos os jogadores renderem num nível bastante alto. Mas estamos com os pés no chão. Temos que continuar focados no jogo a jogo. A gente não conquistou nada ainda. O rendimento está sendo bom, mas um time para ser vitorioso exige uma regularidade. A gente fica feliz que a torcida está eufórica. Essa ajuda é fundamental para a gente poder continuar crescendo. Ainda temos muito a melhorar", analisou o camisa 1.



Na próxima quinta-feira (10), às 19h30, o Flamengo recebe a Ponte Preta no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A expectativa é de casa cheia, com 35 mil ingressos vendidos até a tarde desta terça. Por ter vencido a primeira partida por 1 a 0 em Campinas, o rubro-negro joga pelo empate. Qualquer vitória da Ponte por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis.