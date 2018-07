Para Kompany, Brasil é a seleção mais forte individualmente

"Individualmente, o Brasil é a equipe mais forte nesta Copa do Mundo", considerou nesta quarta-feira (4) o zagueiro belga Vincent Kompany. No entanto, o jogador afirma que a Bélgica, que enfrenta a equipe de Tite na próxima sexta-feira (6), às 15h, "tem meios para enfrentar a Seleção".



"É um elogio, mas isso não muda em nada nossas chances contra eles. Nenhum de nós vai dormir pensando 'já perdemos para o Brasil'. Defensivamente, eles são sólidos, ganham nos duelos mano a mano, e ofensivamente eles também não têm medo, sempre têm uma arma para usar", analisou o jogador em coletiva de imprensa.

"Por isso, se fizermos uma partida individual, perderemos", acrescentou o zagueiro, que acredita que a Bélgica não deve mudar sua maneira de jogar, nem se retrair diante do potencial ofensivo dos brasileiros.

"Nenhuma equipe deve se desnaturalizar. A nossa filosofia de jogo deve ser a mesma. Mesmo com o Brasil, que é ofensivamente muito forte, não tem medo de defender em bloco, mantém a calma e é sólido. Mas há sempre uma maneira de atacar uma equipe", explicou.

Parte da crítica especializada tem destacado o nível de jogo do time do técnico Roberto Martinez, que venceram todas as quatro partidas disputadas até o momento na Rússia.

"Desenvolvemos um bom futebol, marcamos muitos gols, conseguimos mostrar nosso lado mais bonito. Se fizermos uma boa partida contra o Brasil, poderemos seduzir ainda mais o público. O público 'neutro' gosta de bom futebol, como o que os holandeses podem fazer. Estamos constantemente melhorando, precisamos dar um grande passo contra o Brasil, pelo menos é o que eu espero", afirmou Kompany, jogador do Manchester City.

Segundo o capitão belga, a partida das quartas de final terá gosto de uma final de campeonato. "Se o jogo se transformar em uma partida individual, não temos chance de vencer. Se disputarmos coletivamente, se lutarmos um pelo outro, podemos superar, que é o que importa", conclui.