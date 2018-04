Para Guardiola, City está no caminho certo

O técnico espanhol Pep Guardiola insistiu que o Manchester City, está no caminho certo para ganhar a primeira Champions League, apesar da derrota por 3 a 0 para o Liverpool no jogo de ida das quartas de final.

"Sei que somos julgados pelos resultados, mas as atuações de minha equipe são extraordinárias. Não é comparável a muitas outras'", declarou Guardiola na véspera do duelo de volta, no estádio Etihad.

Guardiola citou a falta de experiência continental do clube, que só disputou uma vez em sua história as semifinais da Champions.



"Precisamos de títulos na Europa, mas isso é muito complicado. Talvez não aconteça agora, mas com o que o clube fez nos últimos dez anos em relação a instalações, também com muito investimento, há muita gente trabalhando para que isto aconteça. Se não for nesta temporada, esperamos que seja na próxima", concluiu Guardiola.