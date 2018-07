Paquetá busca manter base de Valentim em sua estreia

Depois de 14 anos de experiência fora do Brasil, o técnico volta ao país com um olhar crítico sobre o comportamento dos jogadores brasileiros sem a posse da bola.



" Vejo o futebol brasileiro... Temos que melhorar em atitudes sem a posse de bola. Para não deixar a outra equipe se organizar. Isso é um defeito que precisamos melhorar. O jogador brasileiro precisa entender que a marcação é importante", analisou o técnico.



A estreia de Paquetá pelo Botafogo será em um estádio em que o clube nunca venceu. Em três jogos na Arena Corinthians, são duas derrotas e um empate. Para Paquetá, o retrospecto, da equipe que também não venceu fora do Rio de Janeiro neste Brasileirão, não é relevante.



"Essas coisas de nunca venceu, nunca ganhou, não influencia muito na minha cabeça. Campeonato Brasileiro é muito difícil. Todos os jogos são clássicos e tem que estar pronto. Quem não tem frio na barriga, está mentindo", disse o comandante.



Em nono lugar com 17 pontos conquistados, o técnico estabelece um objetivo para a temporada: garantir a classificação para a Copa Libertadores do ano que vem.



" Nosso objetivo é jogar jogo a jogo. A meta é ficar na zona de classificação para a Libertadores. Você tem que trabalhar o mental, físico e o tático dia após dia", estabelceu Paquetá.

Na noite desta quarta-feira (18), às 21h45, o técnico Marcos Paquetá fará sua estreia no comando do Botafogo. Substituindo Alberto Valentim, que foi para o Pyramids, do Egito, o novo treinador alvinegro revelou que conversou com os jogadores e não vai mexer na base deixada pelo seu antecessor."Vamos tentar mexer o menos possível no que já vinha sendo feito para que eles se sintam confortáveis e, na medida do possível, fazer alguns ajustes. Nós temos três camisas 9 muito bons, podendo até jogar juntos, mas não quero fugir do que vinha sendo feito", afirmou Paquetá.