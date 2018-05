Paolo Guerrero é liberado para jogar a Copa do Mundo

Peruano conseguiu liberação após punição por doping

O atacante peruano Paolo Guerrero foi liberado pelo Tribunal Federal Suíço para disputar a Copa do Mundo da Rússia.



O atacante, condenado pelo Tribunal Arbitral do Esporte a 14 meses de suspensão pelo doping causado por cocaína, encaminhou o caso para a Justiça Comum da Suíça, que concedeu efeito suspensivo ao jogador, justamente na última instância antes da Copa.



A punição de Guerrero por doping não será retirada. Ele terá que cumprir a suspensão de forma integral após a competição.



"Efeito suspensivo requerido por Paolo Guerrero garantido pelo presidente da I Divisão Civil da Corte Federal garante a Apelação do jogador peruano de futebol Paolo Guerrero contra a decisão ainda não resolvida do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), um efeito suspensivo superprovisório. O aumento da punição do TAS de seis para 14 meses por quebrar o regulamento anti-doping da Fifa não tem, por ora, efeito" ... "Como consequência, Paolo Guerrero estará presente na próxima Copa do Mundo da Fifa, que será na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho de 2018"