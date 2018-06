Palmeiras vende Keno para time egípcio

Time vai embolsar cerca de R$ 37,8 milhões com a transferência do atacante

Após semanas de especulações, o Palmeiras acertou a venda do atacante Keno para um time egípcio por US$ 10 milhões, que equivale cerca de R$ 37,8 milhões. O clube paulista vai ficar com 100% do valor da transferência.



Keno possui 84 jogos com a camisa alviverde, 19 gols e nove assistências, chegou ao clube em janeiro de 2017, vindo do Santa Cruz. O clube paulista adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador quando renovou o contrato até 2021.



O Palmeiras não tinha interesse em vender o atacante, tanto é que a primeira proposta havia sido rejeitada. Porém, após um aumento no valor de compra e o pagamento à vista, a negociação acabou fluindo.



Alexandre Mattos, que conduziu a venda, viajou para a Rússia para selar o acordo e também colocar um ponto final no interesse de clubes do exterior em cima de outros jogadores do Palmeiras, como Antônio Carlos, Willian, Moisés e até Lucas Lima.