Palmeiras vence o Boca e se classifica às oitavas

Keno abriu o placar em La Bombonera, e Lucas Lima ampliou com gol de cobertura

O Palmeiras derrotou o Boca Juniors por 2 a 0, nesta quarta-feira (25), no estádio La Bombonera, pela fase de grupos da Libertadores da América, e garantiu classificação à próxima fase com três rodadas de antecipação. Foi a primeira vez que o alviverde bateu o adversário no caldeirão argentino.



Demonstrando personalidade desde o início da partida e sem sentir a pressão da Bombonera, a equipe de Roger Machado teve um poder de concentração muito grande para construir o placar diante de um difícil adversário.



O Boca conseguiu criar boas chances e levou perigo com Pavón. Em uma delas, Jailson apareceu bem e mandou para escanteio, e na outra a bola acertou o travessão. Nem por isso, o Palmeiras se desesperou.