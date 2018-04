Antes da grande final paulista, Palmeiras vence fácil o Alianza Lima

Colombiano Borja marcou seu 9º gol em 13 jogos disputados neste ano

Sem dificuldade alguma, o Palmeiras bateu o fraco Alianza Lima por 2 a 0, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Com a vitória, a equipe de Roger Machado segue na liderança da chave, em situação ainda mais confortável na competição.



O próximo adversário do Palmeiras na Libertadores será o Boca Juniors, no dia 11 de abril, no Allianz Parque. Mas antes disso, o alviverde decide o Campeonato Paulista contra o Corinthians no domingo (8). No jogo de ida, o Palmeiras venceu por 1 a 0, na Arena e só precisa de um empate para ser campeão estadual, título que não conquista desde 2008.



Contra o Alianza Lima, o Palmeiras poupou quatro titulares, e mesmo assim conseguiu manter o mesmo desempenho porque o adversário não ofereceu tanto perigo.



Diante de pouco mais de 30 mil torcedores, o alviverde abriu o placar logo aos 10 minutos de jogo. Após cobrança de falta de Dudu, Antônio Carlos cabeceou, a bola acertou na trave e voltou para Thiago Martins, sozinho, empurrar para o gol.



O Palmeiras ainda teve chances de ampliar na primeira etapa, mas só conseguiu no começo do 2º tempo. Keno arrancou pela esquerda, deixou os marcadores para trás e cruzou. O goleiro do Alianza Lima falhou de maneira bizarra, e Borja não perdoou. O atacante colombiano chegou ao 9º gol em 13 jogos nesta temporada.



Com a vitória garantida, o técnico Roger Machado sacou Lucas Lima e Borja para preservar os dois jogadores, devido a sequênciade jogos desgastantes