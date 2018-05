Palmeiras vence Atlético-PR e encosta no topo

Em uma partida precisa, o Palmeiras venceu o Atlético-PR neste domingo por 3 a 1, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O alviverde teve uma postura inteligente, soube aproveitar os espaços do rival e matou o jogo na hora certa.

O time de Roger Machado chegou aos 8 pontos e está a dois do líder Flamengo. O Atlético-PR soma 5.

Empurrado pela torcida, o Atlético-PR começou melhor e dominou a posse de bola. O rubro-negro paranaense, no entanto, parou nas boas defesas de Jailson. O Palmeiras foi se soltando com o tempo e conseguiu equilibrar a partida. Quando o primeiro tempo se aproximava do fim, o alviverde saiu na frente com gol de Bruno Henrique em jogada bem armada no ataque.

No segundo tempo, o Palmeiras soube ser mortal e usou os contragolpes para resolver a partida. Aos 14 minutos, Marcos Rocha aproveitou rebote do goleiro Santos para ampliar. William, em rápido contra-ataque, marcou 3 a 0. O Atlético-PR ainda encontrou tempo para descontar com Pablo.