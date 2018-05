Palmeiras terá força total na Copa do Brasil

Em sua estreia nesta edição da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o América-MG, hoje às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final. Apesar de estar envolvido na disputa de três competições, o técnico Roger Machado não deverá poupar nenhum dos titulares."Acho que, no momento, o Roger vai usar a equipe principal. Temos que jogar com força máxima, é importante vencer a Copa do Brasil", disse o lateral Marcos Rocha. Como visitante, o Palmeiras está sem perder há nove jogos (8 vitórias e 1 empate).Além disso, soma três vitórias incontestáveis fora de casa na sequência: 3 a 1 contra o Atlético-PR, pelo Brasileiro; 3 a1 contra o Alianza Lima; e 2 a 0 em cima do Boca Juniors, ambos pela Libertadores. A única baixa é Moisés, que sofreu lesão muscular e só volta depois da Copa do Mundo.