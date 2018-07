Palmeiras supera Paraná e se recupera no Brasileiro

O Palmeiras venceu o Paraná por 3 a 0, no Allianz Parque, neste domingo, e se recuperou no Campeonato Brasileiro. O alviverde está em quarto lugar, mas sofre com a irregularidade. O clube demitiu Roger Machado na semana passada e espera a chegada de Luiz Felipe Scolari para assumir a equipe.O Palmeiras mandou no primeiro tempo. Com mais posse de bola, a equipe dona da casa ditou o ritmo e não sofreu contra o Paraná, que está na zona de rebaixamento desde o início do campeonato. O volante Bruno Henrique, em grande fase, marcou dois gols no primeiro tempo, aos 17 e 40 minutos. O primeiro foi com finalização precisa após boa triangulação no ataque, enquanto o segundo foi aproveitando rebote do goleiro Thiago Rodrigues.

Depois do intervalo, a partida caiu de ritmo. O alviverde passou a se poupar em campo, administrando a vitória tranquila. Aos 33 minutos, Lucas Lima fez 3 a 0 e decretou o triunfo palmeirense.



Na próxima rodada, o Palmeiras joga contra o América-MG, em Belo Horizonte, já com Felipão no banco de reservas. O Paraná enfrenta o Ceará, em casa.