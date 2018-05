Palmeiras só empata, mas avança às quartas de final

Equipe de Roger Machado saiu atrás, mas Willian marcou o gol de empate no 2º tempo

Mesmo sem apresentar um futebol convincente, o Palmeiras empatou com o América-MG, por 1 a 1, no Allianz Parque, nesta quarta-feira (23) e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. Em Belo Horizonte, a equipe de Roger Machado havia vencido por 2 a 1, e tinha a vantagem de jogar pelo empate.



O América-MG saiu na frente no final do 1º tempo com Serginho. Carllnhos recebeu nas costas da zaga, tirou Jailson e só tocou para o atacante empurrar para o gol. A defesa pediu impedimento, mas os jogadores do time mineiro estavam em posição legal.



O empate do Palmeiras só veio na etapa final, com Willian. O atacante já havia perdido algumas oportunidades, mas de cabeça deixou tudo igual e confirmou a vaga da equipe alviverde.



O Palmeira se junta a Corinthians, Flamengo, Santos, Chapecoense e Grêmio, que já estavam classificados. Ainda restam duas vagas para serem definidas. Os confrontos da próxima fase serão definidos por sorteio.





Dudu fica fora por vacilo da CBF

De maneira não muito agradável, Dudu soube que está na pré-lista dos 35 jogadores convocados para Copa do Mundo da Rússia. O atacante não pode atuar no confronto desta quarta-feira contra o América-MG, pela Copa do Brasil, porque jogadores pré-convocados não podem atuar desde 21 de maio por regra da Fifa.





A CBF deveria ter pedido a liberação para que os atletas pudessem atuar em seus torneios mas perdeu o prazo determinado pela Fifa. A entidade que comanda o futebol brasileiro espera solucionar o problema até o final de semana. Caso não consiga outros clubes brasileiros poderão ficar desfalcados nas rodada do final de semana do campeonato nacional,