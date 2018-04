Palmeiras rompe com FPF, e tem prova de interferência externa

Clube cobra medidas da entidade, como a implantação do árbitro de vídeo a partir de 2019

A diretoria do Palmeiras divulgou nesta segunda-feira (9) carta aberta ao torcedores do clube para cobrar da Federação Paulista de Futebol algumas medidas, como a implantação de vídeo, para o próximo Campeonato Paulista.



Assinado pelo presidente do clube Maurício Galiotte, o texto também confirma o rompimento do clube com a federação. Eventos ou reuniões promovidos pela entidade não contarão com a presença de representantes da diretoria palmeirense.



No final da carta, o Palmeiras considera a decisão do Paulista de 2018 como uma "lamentável página virada".



Confira a íntegra da carta:



A Sociedade Esportiva Palmeiras entende que a instituição e seus torcedores sofreram um duro e irremediável prejuízo por uma atuação desastrosa, incompetente e irregular da comissão de arbitragem que trabalhou na partida deste domingo entre Palmeiras e Corinthians.

Houve clara e evidente interferência externa na arbitragem, comprovada através de imagens indiscutíveis, e essa atribuição não consta na regra da competição. Assim sendo, visando a lisura e transparência durante as partidas de futebol, o Palmeiras entende ser inegociável que a Federação Paulista de Futebol adote as seguintes medidas:

1. Implantação do árbitro de vídeo para todas as partidas do Campeonato Paulista a partir do ano de 2019;

2. Criação de um sistema de gravação e divulgação, quando houver necessidade, de toda comunicação entre os integrantes da arbitragem durante os jogos;

3. Reavaliação criteriosa de quem dirige o Departamento de Árbitros da FPF e avaliação mais rigorosa sobre aqueles que comandam as partidas.

Enquanto não houver uma manifestação oficial por parte da Federação Paulista de Futebol, de que essas medidas transparentes que prezam pelo bem do esporte serão adotadas, o Palmeiras irá se manter rompido com a FPF.

Dentro de campo, o Palmeiras considera a partida deste domingo como uma lamentável página virada. Há outras competições pela frente e iremos fazer todo o esforço que estiver ao nosso alcance para conseguirmos conquistá-las. O torcedor palmeirense é peça fundamental nesse processo e seu conhecido engajamento será ainda mais importante.