Palmeiras perde pênalti e só fica no 0 a 0 com Bahia

O primeiro tempo em Salvador foi equilibrado. O Palmeiras começou melhor, mas depois o Bahia se recuperou e dominou as ações. Deyverson, que ganhou chance no ataque titular do Palmeiras, teve ao menos duas boas chances para marcar. O Bahia também deu trabalho para o alviverde.



Depois do intervalo, a equipe dona da casa voltou mais ofensiva. O Bahia, empurrado pela torcida, estave perto de marcar. O Palmeiras apostou nos contra-ataques. Em um deles, Grégore cometeu pênalti em Artur. O árbitro Daronco expulsou o atleta do Bahia. Após consultar o VAR, no entanto, o juiz retirou o cartão vermelho, mas manteve o pênalti. Bruno Henrique, que vive fase artilheira, desperdiçou a cobrança, acertando o travessão. No fim, Deyverson ainda foi expulso em disputa de bola.



O Palmeiras, agora, vai se preparar para o confronto contra o América-MG, no domingo.

Com pênalti desperdiçado de Bruno Henrique, o Palmeiras empatou, nesta quinta-feira, com o Bahia por 0 a 0, no estádio Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta será no próximo dia 16. Quem vencer se garante na próxima fase.A equipe que avançar neste confronto vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Santos. Na partida de ida, na Vila Belmiro, a equipe mineira venceu por 1 a 0.O Palmeiras ainda foi treinado pelo assistente Paulo Turra. Anunciado na semana passada, o técnico Luiz Felipe Scolari será apresentado no Palmeiras nesta sexta-feira. A intenção é que ele já comande o alviverde no fim de semana.