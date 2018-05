A Adidas e o Palmeiras lançaram nesta quarta-feira (2) o uniforme número 2. A nova camisa continua sendo branca, mas agora com detalhes na cor verde nos ombros e uma faixa horizontal no peito.

"Com o retorno do distintivo oficial do Palmeiras e a estrela vermelha representando a conquista do mundial de 1951, esta camisa carrega no peito a herança histórica centenária do alviverde", disse o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.

A camisa 2 estará à venda a partir desta quinta-feira (3), com o valor de R$ 249,99 no modelo masculino e R$ 229,99 nos modelos feminino e infantil. Será o penúltimo lançamento da Adidas com o Palmeiras, que ainda pretende lançar o uniforme 3 em agosto.



A partir de janeiro de 2019, o Palmeiras terá como fornecedor de material esportivo a Puma.