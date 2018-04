Palmeiras entra com pedido de impugnação da final do Paulista

Clube alviverde alega que o árbitro da partida recebeu interferência externa durante a decisão

O Palmeiras entrou nesta quarta-feira (25), com um pedido de impugnação, junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), do segundo jogo da final do Campeonato Paulista, disputada em 8 de abril, contra o Corinthians, no Allianz Parque.



O departamento jurídico do clube alega que o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza recebeu informações externas, configurando assim, uma transgressão do regulamento do campeonato. A interferência teria ocorrido, segundo o clube, no lance de pênalti de Ralf em Dudu, assinalado aos 26 minutos da segunda etapa, e posteriormente cancelado por Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.



Após investigações que se estenderam por semanas, o Palmeiras diz ter provas contundentes para provar a interferência. O alviverde também ressalta a presença irregular do diretor de arbitragem da Federação Paulista de Futebol (FPF), Dionisio Roberto Domingos, no campo, e o uso, também não permitido, de um celular por um membro da FPF, Marcio Verri Brandão, na beira do gramado.



Em contrapartida, a Federação alega que o pedido do Palmeiras não se concretizará já que as provas do clube não configuram a suposta interferência ilegal, além do clube ter perdido o prazo correto para o pedido de impugnação, que é até dois dias após a entrada da súmula.