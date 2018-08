Palmeiras empata com América-MG na reestreia de Felipão

O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o América-MG, neste domingo (5), no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). A partida, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca a estreia de Felipão em sua terceira passagem pelo clube. Com o resultado, o alviverde soma importante ponto fora de casa e segue como 6ª colocado na tabela, agora com 27 pontos.





Já o segundo tempo teve uma movimentação por parte do Palmeiras mais agitada em relação aos 45 minutos iniciais. O técnico Felipão, inclusive, se mostrou mais agitado na etapa derradeira e a todo tempo instruía seus atletas. Com chances para os dois lados, assim como havia sido no primeiro tempo, nenhuma das equipes conseguiu de fato abrir a contagem e o duelo acabou sem gols.



Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (9), no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai, às 21h45, para enfrentar o Cerro Porteño-PAR, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Já pelo Brasileiro, o próximo compromisso do alviverde será diante do Vasco, no Allianz Parque, no próximo domingo (12), às 19h.

Felipão montou uma escalação bastante diferente. Ele mandou a campo apenas dois titulares: o goleiro Weverton e o meio-campista Moisés – Bruno Henrique, Deyverson e Gustavo Scarpa entraram no segundo tempo.A primeira etapa da partida ficou marcado por chances criadas pelas duas equipes. O momento em que o alviverde esteve mais perto de marcar na primeira etapa foi aos 25 minutos, quando Jean partiu para a cobrança de pênalti sofrido por Moisés. No entanto, a cobrança do meio-campista palmeirense parou no goleiro João Ricardo.